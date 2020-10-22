Ислам тут ни при чём — власти Франции обвинили в радикализации людей соцсети

22.10.2020, 14:55, Новости дня

Если прежде считалось, что люди перенимают радикальные идеи в мечетях, тюрьмах и на особых собраниях, то теперь французские власти обратили внимание на соцсети, которые не имеют территориальной привязки, пишет на своём сайте France 24. Так что французское правительство пригласило к общению глав французских подразделений разных платформ, чтобы вместе выработать инструменты борьбы.



Reuters

Спустя четыре дня после жестокого убийства профессора истории Самюэля Пати министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа созвала всех, кто возглавляет французские подразделения социальных сетей и интернет-платформ. Так они попытались выработать средства для борьбы против «киберисламизма», пишет France 24.

Министр раскритиковала социальные сети за то, что они не несут ответственности за радикализацию людей. Дело в том, что за несколько дней до смерти Пати в интернете появились сообщения и видео с призывом разобраться с ним. И убийца выложил фотографию уже мёртвого профессора в Twitter, она ещё два часа там висела, что, по меркам соцсетей, «целая вечность». Впрочем, в законах указано, что в таких случаях соцсети обязаны принимать меры «очень быстро», но это слишком растяжимое понятие, что и представляет собой проблему.

Её и обсуждал министр Шьяппа с главами французских отделений Facebook, Twitter, Google, TikTok и Snapchat. По словам министра, молодёжь сегодня становится радикальной не в мечетях, тюрьме или на специальных встречах, а прямо у себя дома, в своей комнате перед экраном телефона или компьютера.

С таким выводом согласны и эксперты. Так, один из них отмечает, что радикализация молодёжи идёт на систематической основе через социальные сети. И происходит это быстро, это не долгосрочный процесс, как прежде предполагали. Поэтому нет и территориальной привязки для исламизма, поскольку интернет распространён повсюду. Так что террористов нужно оценивать не по их происхождению или месту проживания, а в индивидуальном порядке.

И свои личные провалы они пытаются компенсировать, принимая те взгляды, против которых выступает общество. В эту категорию входит исламизм. Так что эксперты делают вывод, что терроризм во имя ислама на самом деле никак не связан с самой религией. И сама концепция религиозной радикализации мешает вовремя находить и задерживать преступников.

Во Франции с 2009 года существует платформа Pharos, куда интернет-пользователи могут сообщить о выявленных ими нарушениях, которые затем проходят проверку и, если это необходимо, становятся поводом для следствия. Но проблема в том, что этот инструмент не даёт возможности быстро удалять неправомерный контент. К тому же многие инициативы в этой сфере наталкиваются на принципы свободы слова.

Глава Парижского региона Валери Пекресс предложила создать специальную полицию, которая занималась бы соцсетями. А политики из Партии республиканцев призывают к частичному снятию принципа анонимности в интернете: они говорят, что интернет-пользователь должен раскрывать провайдеру свою личность. Однако же и этот принцип противоречит принятым во Франции принципам прав человека.

Впрочем, в правительстве Франции также говорят о том, что помимо блокировки неправомерного контента власти должны сами присутствовать в интернете и организовывать контробсуждение, чтобы отвечать таким образом на разжигающие ненависть высказывания.

Некоторые, наоборот, считают, что властям не нужно подпитывать полемику вокруг вопросов, связанных с ношением паранджи или буркини, что они обычно делают ради победы на выборах. Политики иногда гораздо больше ответственны за исламизацию населения, чем даже сами соцсети, приводит France 24 мнение некоторых социологов.