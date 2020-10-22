 

Ученые: Витамин А способствует сжиганию жира при низких температурах

22.10.2020, 14:53, Разное

Австрийские ученые, которые работают в MedUni Vienna, установили, что при низких температурах витамин А способствует большему сжиганию жира. Исследование возглавил Флориан Кифер – сотрудник отделения метаболизма и эндокринологии медучреждения.
В холодных условиях в организме повышается уровень витамина А, в результате чего «плохая» белая жировая ткань преобразовывается в «хорошие» бурые отложения. Она отвечает за стимуляцию сжигания жира, а также выделение тепла. При такой «трансформации жира» происходит повышенное потребление энергии, поэтому данный подход может привести к прорыву в разработке лекарственных средств против ожирения. При этой болезни обычно лишние калории скапливаются в белом жире, который откладывается на бедрах и в области живота. Поэтому преобразование этого жира в бурый может стать новым терапевтическим методом.

При умеренном применении холода уровень витамина А увеличивается. В ходе проведения исследования оказалось, что основные его запасы хранятся в печени, а при низких температурах произошло перераспределение по жировым тканям. В результате белый жир превратился в бурый, а скорость его сжигания увеличилась. Однако исследователи говорят о том, что самостоятельно увеличивать количество витамина А в организме нельзя, необходима консультация врача.



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