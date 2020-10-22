Подмосковного чиновника задержали по делу о взятке в особо крупном размере

22.10.2020, 14:48, Новости дня

Замруководителя комитета по конкурентной политике Подмосковья Максим Фатин задержан по делу о взятке в особо крупном размере, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Фатин задержан в рамках расследования дела о получении чиновником взятки в особо крупном размере. С ним ведутся следственные действия», – рассказал собеседник ТАСС.

В 2019 году экс-главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова обвинили в получении взятки в виде автомобиля за 6 млн рублей.