Ученый предупредил об опасности таяния льдов для Петербурга

22.10.2020, 14:48, Новости дня

У Санкт-Петербурга к концу XXI века могут начаться проблемы из-за таяния ледников в Антарктиде, сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ города Алексей Екайкин.

«В Антарктиде началось активное таяние ледника. Оно давно уже идет в горных районах, оно давно идет в Гренландии. Сейчас Антарктида тоже начала терять массу. Естественно, чем меньше льда на суше, тем меньше льда в океане. С доиндустриального периода уровень моря поднялся на 16 сантиметров. Если Антарктида потеряет небольшую часть свое льда, то уровень моря вырастет на метр, на два метра… К концу этого века для Санкт-Петербурга, который находится на берегу моря, могут начаться проблемы», – приводит слова ученого РИА «Новости».

Повышение уровня моря также скажется на островных государствах, к концу века это может вынудить переселяться людей, живущих в таких странах.

Ранее ученые Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института сообщили, что Земля движется по худшему сценарию изменения климата, чему способствует активное таяние ледников. Отмечается, что за последние 30 лет уровень мирового океана поднялся на 1,8 сантиметра. Скорость таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктики продолжает расти.

Кроме того, ученые сообщали, что процесс таяния ледяного покрова Антарктиды в настоящее время проходит примерно в десять раз быстрее, чем 600 лет назад, а Арктика в результате глобального потепления в ближайшие 30-40 лет станет зеленой.