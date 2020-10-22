Мнение: “Образец мощи”

22.10.2020, 14:40, Разное

"Образец мощи"

В своем недавнем выступлении Зеленский много рассуждал о том, что при нем произойдет возрождение ВМСУ и украинский флот станет современным и опасным для России. Данная риторика, конечно, отнюдь не нова – такие разговоры шли еще со времен Ющенко, когда прогнозы про «океанскую украинскую державу» регулярно вбрасывались в СМИ, но там же и оставались, покуда ВМСУ успешно деградировали. Что-то пытались начать делать при Януковиче (были даже проекты национальных фрегатов и эсминцев), но и при нем все осталось по большей части на словах, хотя, формально, при вложении средств и модернизации Николаевского завода эта задача еще была решаемой. Также можно отметить, что примерно в те же годы окончательно догнил недостроенный ракетный крейсер «Украина», который Украина в свое время отказалась продать России.

В 2014 году Украина потеряла значительную часть кораблей, базировавшихся в Севастополе и Донузлаве, а также инфраструктуру берегового базирования в Крыму. То, что осталось от ВМСУ, было вынуждено базироваться в плохо приспособленной для этого Одессе. Предложения России забрать старые корабли из Донузлава Украина отклонила, так как военной ценности эти корабли не имели, а вот расходы на их содержание могли оказаться немаленькими. Например, легендарную подводную лодку «Запорожье» отказались забирать, потому что замена аккумуляторов и перегонка в Одессу тянули на $6 млн. Поэтому лодка до сих пор стоит в Севастополе и дожидается – то ли ее в музей превратят, то ли порежут.

Планы усиления корабельного состава времен Порошенко остались фактически на бумаге – переданные еще в 2018-м году катера типа «Айленд» так до сих пор и не вошли в строй, бронекатера «волчьей стаи» (те самые, которые были арестованы в Керченском проливе) оказались распильным проектом имени Порошенко и имели плохую мореходность, быстро исчезнув из рекламных материалов ВМСУ. Попрошайничество старых кораблей у США, Германии и Дании пока что не привело к успеху, хотя там порой речь шла о кораблях 70-х-80-х годов. В результате, на май 2020-го года, согласно украинским же документам, ВМСУ имели в своем боевом составе 4 боеспособных корабля, способных выйти в море, из 11. Плюс пограничные катера. Вот, собственно, и все могущество, которое досталось Зеленскому от Порошенко. Такова «база создания океанского флота».

Проблема усиления возможностей ВМСУ состоит в следующем:

Отсутствуют необходимые мощности для строительства крупных кораблей 1-го и 2-го ранга. Вернее, мощности таковые были, но они благополучно уничтожены в период незалежности. В итоге, Николаевский завод, который в лучшие годы мог строить ударные авианосцы и ракетные крейсера, к концу своего украинского существования испытывал проблемы даже с постройкой катеров. О том, что Украина сейчас сможет построить хотя бы корвет или приличный сторожевик, речи даже не идет. Плюс стоит отметить, что в силу разрушенной военной кооперации с Россией невозможно восстановить необходимые технологические цепочки, которые требуются для создания крупных боевых кораблей. А теперь добавьте к этому утрату необходимых технологических компетенций и выезд специалистов за рубеж.

Закупка кораблей за рубежом требует денег, которые на флот не закладывают. А за бесплатно корабли Украине давать не хотят – за перевооружение тех же катеров типа «Айленд» Украине пришлось платить из своего кармана.

Система базирования ВМСУ на текущий момент неудовлетворительна. Основная инфраструктура была потеряна в Крыму, а та, что есть, не в полной мере отвечает задачам. Можно вспомнить отсутствие нормальных казарм для экипажей, что в числе прочего приводило к массовому дезертирству из рядов ВМСУ при адмирале Воронченко.

Озвученные Зеленским планы по созданию двух новых военно-морских баз, условно в Одессе и Бердянске/Мариуполе, неизбежно вызывают вопросы, так как за 6 лет Украина не в состоянии даже модернизировать то, что есть в Одессе и обеспечить нормальное базирование катеров в Бердянске и Мариуполе, что потребовало перегонки в Азовское море старого корабля управления, который стал использоваться как импровизированная база. При этом остается вопрос, а зачем 2 новые базы, если на ходу всего 4 боевых корабля и пачка катеров? В итоге, планы постройки новых баз вряд ли лежат в сфере расширения возможностей ВМСУ.

Можно предположить, что речь идет о подготовке почвы для создания совместной британско-украинской военно-морской базы, тем более, что Британия давно уже высказывает заинтересованность получить постоянную военно-морскую базу на территории Украины. Ну а Украина получит возможность ее использовать для своих немногочисленных кораблей, чтобы делать вид, что это «новая украинская база», явно рассчитывая, что основные расходы по ее созданию возьмет на себя Британия.

Как можно было увидеть из недавнего визита Зеленского в штаб-квартиру Ми-6, Британия весьма серьезно окучивает украинского зиц-председателя, и вполне можно рассчитывать на то, что необходимые бумаги по созданию «совместной военной базы» будут подписаны. Под прикрытием басен про «украинскую военно-морскую мощь» на Украине может появиться постоянный пункт базирования британских ВМС, куда будут периодически захаживать через Босфор эсминцы и фрегаты НАТО из Средиземноморья. Это дополнительно к пункту НАТО в Очакове.

Что можно спрогнозировать?

Серьезного обновления корабельного состава ВМСУ можно не ждать.

Удельный вес сторожевых и прочих катеров в составе ВМСУ будет расти.

Старые крупные корабли постепенно будут резать на металл. Это же ждет и корабли, которые Украина отказалась забирать из Крыма.

Если получится, реализуют проект по базам с Британией, если не получится, будут пытаться модернизировать под нужды ВМСУ инфраструктуру в Одессе и Бердянске.

Продолжат попрошайничества старых боевых кораблей у стран НАТО, в расчете, что где-нибудь что-нибудь дадут. Полноценной закупки крупных кораблей, тем более новых, вряд ли стоит ожидать.

Расширение ударных возможностей будут пытаться реализовать за счет модернизации старых советских ракет, как это происходит с проектом «Нептун».

Такова будет «образцовая мощь» ВМСУ при Зеленском, который по части «военно-морской риторики» старается обойти даже Порошенко, а это надо постараться. Янукович же на их фоне выглядит вообще, как гиперреалист, который был не совместим с «вековыми мечтами украинского казачества об океанском флоте».

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/obrazets-moshchi/ – цинк