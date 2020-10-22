Ученые: Люди с легкими симптомами COVID-19 заразны до 10 дней

22.10.2020, 14:33, Разное

Ученые, которые работают в Университете штата Орегон, установили, что люди с легкими симптомами COVID-19 заразны только до 10 дней. Именно столько длиться инкубационный период, после чего заболевание не передается окружающим.

В случае, если коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, то человек остается заразным на протяжении 20 дней. По словам Моники Сикки, которая является автором исследования, сроки передачи COVID-19 также зависят от особенностей организма пациента, который болеет. Однако, если человек достаточно быстро перенес заболевание, то это не говорит о том, что он не может быть носителем. Для того, чтобы получить точную информацию, необходимо сдать тест на коронавирусную инфекцию.

Во время проведения исследования исследователи установили, что при столкновении вирусной РНК с иммунной системой человека, происходит существенное снижение инфекционных особенностей. Поэтому коронавирус может приобрести локальную форму примерно за семь дней. Далее вирус утрачивает свою жизнеспособность, хотя ранее считалось, что этот показатель значительно выше. Чтобы получить такие результаты, специалисты сопоставили данные более 70 исследований по поводу передачи COVID-19.