 

Маша Распутина хочет судиться с Ириной Аллегровой и Игорем Крутым

22.10.2020, 14:33, Разное

Маша Распутина заявила о том, что намерена подать в суд на своих коллег – Ирину Аллегрову и Игоря Крутого. Предметом спора стала песня «Осень», которую звездный дуэт презентовал в начале октября.
Певица возмущена тем, что Ирина Аллегрова и музыкальный продюсер использовали ее композицию, которая была спета еще в начале 90-х годов. По словам Маши Распутиной, она сама купила текст у поэта Леонида Дербенева. Артистка возмущена тем, что на ее песне «Осень» коллеги решили сделать свой новый хит, который уже официально представили поклонникам.

Как отметил Сергей Жорин, который представляет интересы многих звезд в суде, в данной ситуации необходимый индивидуальный подход. Адвокат говорит о том, что должно быть подписано соглашение между сторонами конфликта или договор, предусматривающий отчуждение прав. В случае, если Маша Распутина подтвердит свои права на текст и композицию песни, то ее коллегам придется столкнуться с неприятностями в суде.

Как отмечает издание «Слово и Дело», поклонники поддержали Распутину и удивились тому, почему Крутой и Аллегрова так поступили с ней. Многие признались, что воспринимают композицию «Осень» только в исполнении артистки.



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