Настя Задорожная объяснила, почему скрывает личную жизнь и не снимается в кино

22.10.2020, 14:33, Разное

Настя Задорожная призналась, что многие ее поклонники считают, что она «залегла на дно». Звезда сериала «Клуб» объяснила, почему она редко снимается в кино и скрывает свою личную жизнь.

Существует мнение, что Настя Задорожная завершила свою творческую карьеру. По словам актрисы, пандемия в мире – это не самое лучшее время, чтобы соглашаться на съемки и принимать участие в светских мероприятиях. Поэтому пока она отклоняет поступающие предложения и пробует себя в новой роли. Настя Задорожная рассказала, что работа над сериалом «Клуб» закончилась прошлым летом, после чего она записала свой альбом и с головой окунулась в ремонт. Артистка считает, что это была опасная затея, так как это процесс ее полностью увлек. Именно с этим занятием связан ее нынешний проект, о котором она пообещала рассказать в ближайшее время.

35-летняя актриса редко дает интервью, так как не любит обсуждать подробности своей личной жизни. Кроме этого, Настя Задорожная не понимает, как знаменитости могут комментировать события, касающиеся своих коллег, не стесняясь в высказываниях. Ей кажется, что достаточно просто вести аккаунты в социальных сетях, где можно высказать свою точу зрения. В случае, если найдутся заметные инфоповоды, она с удовольствием перейдет «в активный режим». Артистка пробовалась для различных известных телепередач и YouTube-проектов, но позже поняла, что это занимает у нее много времени. Сейчас в приоритете у звезды «Клуба» семья и она не готова жертвовать общением с близкими людьми.