Шац переболел COVID-19

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22.10.2020, 14:30, Новости дня

Российский телеведущий  и актер Михаил Шац 22 октября на своей странице в Instagram разместил селфи, на котором запечатлен в больничной палате московской клиники, расположенной в поселке Коммунарка.

“Ну мой 2020 был бы неполным без этой болезни. Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке. Не болейте”, – написал он.

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Ну мой 2020 был бы неполным без этой болезни. Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке. Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!

Публикация от Михаил Шац (@mikhailshats) 22 Окт 2020 в 12:18 PDT

Представитель артиста в комментарии российскому агентству “РИА Новости” заявил, что Шац уже выписался из клиники и чувствует себя хорошо. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у более чем 41,2 млн человек во всем мире, из которых умерло более 1,13 млн пациентов.

В России количество заразившихся превысило 1,45 млн человек. Из них 25 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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