 

Складу мертвых тел в подвале коронавирусной больнице в Барнауле нашли объяснение

22.10.2020, 14:23, Разное

Широкий резонанс вызвал распространившийся по Сети ролик, снятый в городской больнице №12 Барнаула, где лечатся заразившиеся коронавирусом люди. На записи виден подвал, заполненный черными мешками. Оператор уверил зрителей, что в них находятся тела умерших пациентов.

В Министерстве Алтайского края отрицать этого факта не стали. Чиновники объяснили, что типовой проект здания больницы не предусматривает такого количества специальных помещений для хранения тел умерших, передает Пятый канал. Также в самой больнице не хватает патологоанатомов.

Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что и родственники погибших не забирают тела. Делают они так не из злого умысла, а потому, что в связи с карантином были закрыты ритуальные залы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Реакция на соду

03.09 / Александр Кузнецов, Маргарита Пушкина и другие гости открытия выставки The Becoming

06.10 / «Главная цель — не только убить меня, но и нагнать ужас на оппозицию»

22.09 / У Сильвестра Сталлоне умерла мать

20.10 / Ученые: Неизвестная ранее ошибка строителей раскрыла тайну создания пирамиды Хеопса

12.10 / “Чертовски хороший”: Стивен Кинг в восторге от нового российского сериала

10.09 / Авиалайнер Boeing 747 мог стать воздушным авианосцем для запуска «микроистребителей»

20.05 / Медицина: Брокколи и перец чили оказались источником противораковых средств

18.09 / Мнение: Что такое подлец

21.09 / Михаил Ефремов в СИЗО подстригся почти наголо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска