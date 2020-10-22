Из окна Следственного комитета в Москве выпал мужчина

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22.10.2020, 14:23, Разное

С шестого этажа здания Следственного комитета УВД по Восточному административному округу Москвы выпал 33-летний гражданин Киргизии, передает “Царьград”. Мужчина выжил, его экстренно доставили в больницу. Проводится проверка по факту произошедшего. По предварительным данным иностранца вызвали для разговора со следователе. ЧП произошло в коридоре во время ожидания беседы.



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