 

Делом бывшего замглавы Росгвардии занялась контрразведка ФСБ

22.10.2020, 14:08, Новости дня

К расследованию дела о мошенничестве в отношении экс-замглавы Росгвардии Сергея Милейко подключился департамент военной контрразведки ФСБ, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Буквально не так давно к уголовному делу в отношении Милейко подключился департамент военной контрразведки. ФСБ занимается оперативным сопровождением», – сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что в скором времени Милейко в одном из столичных судов изберут меру пресечения. Других подробностей источник не привел.

Ранее стало известно, что бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве. В июле 2019 года Милейко покинул пост заместителя директора Росгвардии.



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