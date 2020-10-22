 

Алиев не исключил возможности встречи с Пашиняном в Москве

22.10.2020, 14:08, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве, но пока он не получал соответствующего приглашения от российского лидера Владимира Путина.

Алиев сообщил в интервью японской газете Nikkei, что такая встреча возможна, они «происходили и раньше», передает РИА «Новости».

«Все зависит от повестки. К сожалению, перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки», – добавил он.

По словам главы Азербайджана, он не получал приглашения от Путина посетить Москву.

«Я неоднократно посещал с визитом Москву по приглашению президента Путина. Даже несколько раз в год. Так что эти контакты высокого уровня – привычное явление между странами-партнерами и соседями. Президент Путин также неоднократно посещал Азербайджан», – отметил Алиев.

Глава республики также заявил, что не отвергает введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия.

Ранее Анкара допустила отправку вооруженных сил Турции в Карабах по просьбе Баку.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, но позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин перечислял варианты реакции РФ на развитие ситуации в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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