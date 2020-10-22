Заразившийся COVID-19 Гоша Куценко показал видео, как исцелиться от болезни

22.10.2020, 13:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Гоша Куценко, который заразился COVID-19, опубликовал шутливое видео с советами по исцелению от болезни. В ролике актер предстал в образе Анатолия Кашпировского, чем рассмешил фолловеров и поднял им настроение.

Гоша Куценко, у которого 21 октября диагностировали коронавирус, не унывает по поводу болезни. В больнице актер активно общается со своими поклонниками с помощью соцсетей. В последней публикации он предстал в образе известного психотерапевта, «зарядив» всех на исцеление. По рекомендации Анатолия Кашпировского, нужно обходить стороной горячие чайники, острые предметы и кастрюли с кипящей водой. Гоша Куценко пошутил, что у него «есть опыт болезни, поэтому он делится путем к выздоровлению».

Пользователи неоднозначно отреагировали на видео артиста. Многие осудили Гошу Куценко за то, что он издевается над людьми, которые стали жертвами коронавирусной инфекции. Другая половина фолловеров поблагодарила актера за позитив и отличное чувство юмора. Ранее Гоша Куценко, узнавший о положительном тесте на COVID-19, призвал поклонников не отказываться от индивидуальных средств защиты и соблюдать социальную дистанцию.