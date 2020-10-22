Писатель Михаил Зыгарь переживает, что Ксения Собчак «сошла с ума»

22.10.2020, 13:53, Разное

Во время съемок шоу «50 вопросов» на YouTube-канале писатель Михаил Зыгарь пояснил о своей многолетней дружбе с Ксенией Собчак. Журналист признался, что переживает по поводу того, что супруга Константина Богомолова «сошла с ума».

Сама Ксения Собчак неоднократно говорила о том, что считает Михаила Зыгаря «своим учителем в мире журналистики». Она познакомилась с 39-летним писателем во время работы на телеканале «Дождь». Друзья вместе разработали концепцию шоу под названием «Собчак живьем». Идея коллеги заключалась в том, чтобы каждое интервью Ксении Собчак «было спектаклем». Они придумывали для ведущей и гостя разные роли, которых теледива должна придерживаться во время съемок.

Ксения Собчак считает, что коллега причастен к ее профессиональному становлению, но Михаил Зыгарь не воспринимает подругу как свою последовательницу. По словам писателя, сейчас журналистка «находится на другом шоссе», а знал он ее настоящую «пару перекрестков назад». Известная блондинка любила привлекать внимание публики еще в студенческие годы, оказываясь на первых полосах светских хроник. За ней закрепился образ гламурной скандалистки, но к критике жена режиссера относится нормально. Как отметила теледива, необходимо иронично относиться к себе и миру.

Михаил Зыгарь понимает, что «острый язык» — это визитная карточка его подруги, но не поддерживает такой подход к жизни. У него сложилось собственное мнение о нынешнем творчестве Ксении Собчак и иногда он переживает, что коллега «сошла с ума».