Телеведущий Михаил Шац сообщил, что заразился коронавирусом

22.10.2020, 13:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Михаил Шац рассказал о том, что заразился коронавирусом и пребывает в больнице в Коммунарке. Юморист пошутил, что его «2020-й без этой болезни был бы неполным».

Телеведущий пожелал подписчикам здоровья и призвал их беречь себя. Также Михаил Шац напомнил о важности соблюдения социальной дистанции. Фолловеры засыпали шоумена комментариями и признались, что переживают за него. Подписчики поддержали знаменитость теплыми словами и надеются, что он быстро поправиться.

Михаил Шац выразил благодарность всему персоналу и врачам столичной больницы №40, в которой он сейчас находится.