Над Петербургом по ночам может появляться северное сияние

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22.10.2020, 13:45, Новости дня

В Институте прикладной астрономии РАМ сообщили, что на протяжении октября по ночам в небе над Санкт-Петербургом может появляться северное сияние. В данных широтах это весьма редкое явление, уточняют специалисты.

Причина кроется в повышении солнечной активности. Как известно, сияние в небе возникает в результате усиления потоков заряженных частиц, идущих от нашего светила в ионосфере Земли.

Возможно, жителям второй российской столицы повезет, и они смогут полюбоваться северным сиянием над своими домами. Правда, это станет возможно только в том случае, если будет безоблачная погода. Также ученые напоминают, что никакой серьезной опасности данное природное явление не несет ни для здоровья человека, ни для инфраструктуры.



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