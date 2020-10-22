 

«Роскосмос» выпустит спутники в сотрудничестве с частными партнерами

22.10.2020, 13:45, Новости дня

Как сообщили в «Роскосмосе», в ближайшее время начнется создание группы спутников «Арктика-КН», которые будут запущены на орбиту Земли и использованы для наблюдения за состоянием Северного морского пути.

Проект осуществляется с привлечением партнеров из представителей частного бизнеса. В частности, наблюдения со спутников помогут точно определять ледовую обстановку на северных морях, а также отслеживать передвижения промысловой рыбы.

Кроме того, проект будет иметь военное значение. Со спутника легче отыскать в акватории подводные лодки. Первый запуск ракеты планируют произвести уже в этом году. Будет использован многоразовый носитель с возвращающимися ступенями, что позволит сократить расходы.



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