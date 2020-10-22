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22.10.2020, 13:37, Разное

Антропоморфный робот Фёдор заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт госкорпорации «Роскосмос». По словам очевидцев, андроид проводил тренировки, имитирующие очистку санузла в условиях невесомости, после чего неожиданно потерял сознание. Его напарники по эксперименту (имена не называются) пытались привести коллегу в чувство ударами ногами, но их попытки не увенчались успехом и робота отнесли в медицинский пункт в Звёздном городке.

В санчасти Фёдор проснулся, после осмотра врач предложил ему выпить самогон, на что услышал в ответ, что андроид не чувствует запаха. После этого была вызвана скорая и робота госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Коммунарке. КТ подтвердило одностороннее воспаление лёгких, а тест на наличие COVID-19 дал положительный результат. После двух суток манипуляций Фёдор пришёл в сознание, а его состояние, по заверениям врачей, значительно улучшилось. Об этом робот написал на своей странице в Instagram.

«Просыпюсь, смотрю, чё за херня. Где я? А потом пришёл коновал и рассказал, что я заразился короной. Гайз, носите маски и перчатки. Это вас спасёт», — написал андроид.

Все контактировавшие с Фёдором ушли на 14-дневную самоизоляцию. Звёздный городок закрыт на карантин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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