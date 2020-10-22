Хорошая семья – Личное мнение

22.10.2020, 13:35, Разное

На днях, когда опубликовала пост о грустной судьбе 15-летней девчонки из Домодедово, я думала, что пишу очевидные вещи — если с ребёнком что-то не так, виноваты всегда родители.

Меня поразили ваши комментарии, их было очень много:

«Абсолютно не факт, в 15 лет бушуют гормоны и ребёнок такого возраста может быть враждебно настроен к родителям без видимой на то причины».



Фото: Соцсети

Без видимой причины. Дочери не было два дня дома, а причину — в упор не видно.

А знаете, кто пишет такие комментарии, кто придерживается такой позиции? Родители, которые, едва ребёнок родился, включают ему мультики и дают планшет.

Один известный психолог недавно рассказал в интервью, что ребёнок, на которого родители не хотят тратить силы, обречён.

И я сейчас — не о пьяницах и бомжах. Я — о нормальных с виду родителях, которым просто ребёнок в напряг.

Когда я была маленькой, отчётливо помню, что мы по вечерам не смотрели телевизор. Папа приходил с работы, ужинали, болтали, а потом садились и играли вместе в настольные игры.

Даже сейчас, спустя 30 лет, моя мать и отец знают, где я нахожусь в моменте. Чтобы я не вышла на связь 2 дня? Ну, мне даже сложно представить такую ситуацию в принципе — мама Путина лично заставит меня искать.

Могло ли произойти со мной то, что произошло с той несчастной девочкой из Домодедово в 15 лет? У меня тоже «бушевали гормоны», был подростковый протест. Да очевидно нет! Нет, нет и нет!

Почему? Да потому что ближе родителей у меня нет людей!

Прости, зайка, но если ты суёшь в руки ребёнка планшет, он у тебя, во-первых, моментально тупеет, а, во-вторых, он никогда не будет тебя считать своей матерью — так, тётка какая-то ходит, телевизор мне всё время включает!

Только плохая мать, ленивая, которой не нужен ребёнок, может забить на всё, а потом говорить про бушующие гормоны, оправдывая себя. При этом, я уверена, она всё сама понимает.

К сожалению, 90% именно таких семей. Я хочу, я мечтаю, чтобы их стало меньше.

Вот вам инструмент — крутая развивающая игра для ребёнка. Называется Coobic, в чём её суть?

Coobic — не просто игра, а целый развивающий курс, который в увлекательной форме даст вашим детям новые знания по абсолютно разным темам. При этом, ребёнок сможет получать их самостоятельно, без помощи взрослых, если вам не хочется с ним сидеть. Пусть играет сам, но в нормальную игру, а не тыкается, тупея, в планшет!

Я знаю, что детей — и особенно детей дошкольного возраста! — трудно чем-либо увлечь. Пробудить тягу к знаниям, но с развивающей игрой Coobic этого делать просто и не нужно — ему самому будет интересно заниматься.

Что такое Coobic?

Развивающая игра Coobic – это 5 наборов, в каждый из которых входит портативная колонка и карточки на разную тематику:

✓ Развивающая игра Coobic: транспорт и игры на счёт и логику с Николаем Дроздовым;

✓ Развивающая игра Coobic: игры про динозавров и животных с Николаем Дроздовым;

✓ Развивающая игра Coobic: для самых маленьких с Николаем Дроздовым;

✓ Развивающая игра Coobic: игры про пиратов и сказки про разбойников;

✓ Развивающая игра Coobic: курс английского языка, первые 50 слов.

Наборы Coobic включают в себя карточки на кардинально разные темы — от игр про пиратов и колыбельных до обучающего курса по английскому языку.

В зависимости от возраста и интересов ребёнка можно подобрать то, что понравится именно ему. При желании, к имеющемуся набору можно дополнительно приобретать карточки на разные темы.

Очень важный нюанс — игра сделана чрезвычайно качественно. Детальная прорисовка иллюстраций и профессиональная озвучка — карточки про животных, например, озвучивает Николай Дроздов, а карточки о динозаврах — учёный-палеонтолог.

Играя, ребёнок получает новые знания. Вы можете быть с ним, но его можно и оставить, приучая к самостоятельности. С такой игрой у ваших детей появится тяга к знаниям. Благодаря качественной и выполненной простым и понятным языком озвучке, ребёнок лучше всё запомнит.

Coobic — подходит детям разных возрастов. Отличная альтернатива всяким отупляющим птичкам на смартфоне. Портативная колонка работает 2 часа без подзарядки, а больше и не нужно. В общем, займитесь уже детьми, чтобы не искать потом себе оправданий!

От души рекомендую всем родителям! И от меня — купон на скидку на все наборы и карточки 10% по промокоду COOBMIR.

Чем занимаетесь с детьми?