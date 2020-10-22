 

“Очень тебя люблю”: Канье Уэст трогательно поздравил Ким Кардашьян с юбилеем

22.10.2020, 13:25, Разное

Вчера в мире Instagram был особенный день: свой 40-летний юбилей праздновала одна из главных его звезд, Ким Кардашьян. Поздравили знаменитость многие друзья и коллеги по цеху, но особое внимание привлекло поздравление мужа Ким, Канье Уэста. Несмотря на разлад в семье, он нашел в себе силы и признался жене в любви во всеуслышанье.

Проводим время на пустых стадионах. Счастливого 40-летия! Я очень сильно тебя люблю!

– написал Уэст напротив снимка, сделанного на стадионе AT&T Park в Сан-Франциско. Его рэпер арендовал по случаю 33-летия Кардашьян, когда феерично делал ей предложение руки и сердца. 

Канье Уэст делает предложение Ким КардашьянНапомним, что сейчас Уэст участвует в президентской гонке и делает это максимально необычно. Его по большей части странные выходки привели к тому, что в прессе возникли слухи о скором разводе Канье и Ким. Их брак затрещал по швам, когда рэпер своими публичными высказываниями и необычной предвыборном кампанией вынудил реалити-звезду рассказать всему миру о его состоянии — биполярном расстройстве. После этого Канье перешел к угрозам, написав в социальных сетях, что “если Ким с семьей устроит ему интервенцию, он будет вести прямую трансляцию встречи в Twitter и покажет всему миру правду”. Затем 9 августа папарацци заметили Ким и Канье с детьми, выходящими из частного джета в аэропорту Майами — по сообщениям прессы, пара решила заняться релаксом в Доминикане. Отдых  явно пошел паре на пользу: после этого Канье публиковал в Twitter первое – после скандала – семейное видео, на котором танцует со старшей дочерью Норт. Автором видео, судя по смеху за кадром, выступила сама Ким – так считают иностранные СМИ. 

Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьмиКликните на фото для просмотра галереиКанье Уэст с детьми



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