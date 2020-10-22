 

СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус обсуждают помолвку

22.10.2020, 13:25, Разное

Некоторое время назад появилась информация о том, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус провели карантин вместе, успев обручиться. Папарацци даже сфотографировали 28-летнюю актрису с кольцом на “том самом” пальце, но в итоге выяснилось, что это просто украшение, а не обещание 34-летнего актера жениться на ней. Теперь близкий друг пары рассказал E! News, что Роберт и Сьюки в шаге от того, чтобы действительно связать себя узами брака.

Сьюки Уотерхаус и Роберт ПаттинсонРоб и Сьюки обсуждали помолвку, но не торопятся со свадьбой. Сьюки не давит на него в этом вопросе, и они оба очень преданы друг другу. Они действительно хорошая пара. В прошлом году они проводили время в Великобритании, и с тех пор их отношения крепче, чем когда-либо,- рассказал источник об отношениях пары, которые длятся около двух лет. О романе Роберта и Сьюки стало известно в июле 2018 года, после того как папарацци удалось заснять их страстный поцелуй. По словам очевидцев, тогда пара побывала в кинотеатре Electric Cinema в Ноттинг-Хилле, где посмотрела фильм “Mamma Mia! 2”, затем посетила Soho House, а после направилась в апартаменты Сьюки. 

Роберт ПаттинсонСьюки УотерхаусНапомним, ранее Роберта Паттинсона связывали отношения с актрисой Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs, с последней он на протяжении нескольких лет был помолвлен. Сьюки Уотерхаус встречалась с Брэдли Купером, а после ей приписывали роман со звездой “Игры престолов” Ричардом Мэдденом. Почитать о других моделях, которые прославились на весь мир после романа с актерами, можно здесь.



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