Скандалы: Дмитрий Фоминцев не рассчитал риски

22.10.2020, 13:20, Разное

За переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу главный инспектор ГАСН закрыл глаза на три недостроенных объекта космодрома на сумму более полмиллиарда рублей

Как стало известно “Ъ”, несмотря на все принимаемые властями меры, продолжаются масштабные махинации при строительстве космодрома Восточный и его объектов. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о злоупотреблениях главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева, который, как полагает следствие, за переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу в амурский филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО ЦЭНКИ) закрыл глаза на три недостроенных объекта космодрома. Предполагаемый ущерб превысил полмиллиарда рублей.

Уголовное дело в отношении главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны РФ 46-летнего Дмитрия Фоминцева следственное управление СКР по Амурской области возбудило по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог). В основу расследования легли материалы проверки сдачи в эксплуатацию трех водозаборных сооружений. Одно из них предназначено для водоснабжения комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива; второе — для обеспечения водой восточного командно-измерительного пункта и станции «Промышленная №1», третье — для питьевого и противопожарного водоснабжения города Циолковский.

Проверяющими было установлено, что, несмотря на заявленную готовность объектов к работе, они фактически не функционируют до сих пор.

Хотя, согласно проекту, запустить их собирались сначала в марте этого года, однако рабочие не уложились в сроки, и их перенесли на 1 октября этого года.

Следует отметить, что правопреемником упраздненного «Дальспецстроя» по завершению строительства, в частности, стартового и технического корпусов, а также водозаборных сооружений Восточного стало АО ЦЭНКИ, а функции надзора за строительством и приемки объектов были возложены на ГАСН Минобороны.

По результатам проверки, как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, следствие пришло к выводу о том, что господин Фоминцев намеренно закрывал глаза на допущенные нарушения строительных норм, технических регламентов, требования проектной документации, составлял фальшивые заключения на построенные сооружения, а также акты проверок, возложенных на него служебными обязанностями. В ходе предварительного следствия выяснилось, что господин Фоминцев, назначенный для осуществления надзора за строительством объектов в ЗАТО Углегорск, вносил в акты проверок заведомо ложные сведения о том, что все три водозаборных сооружения якобы в полной мере отвечают строительным нормам и регламентам.

По версии следствия, действиями главного инспектора при этом были существенно нарушены требования безопасности сооружений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций как человеческого, так и техногенного характера.

Как полагает следствие, он не должен был принимать эти объекты.

Во вторник по ходатайству следственного управления СКР Благовещенский городской суд избрал господину Фоминцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Источник “Ъ” в СКР не исключает, что в данном уголовном деле вскоре могут появиться и другие фигуранты, в том числе из числа руководителей амурского филиала АО ЦЭНКИ — космического центра «Восточный», которые якобы обещали господину Фоминцеву и его жене за то, что он закроет глаза на нарушения при строительстве водозаборных сооружений, должности в АО с ежемесячной зарплатой в 500 тыс. руб. А пока, по версии следствия, предполагаемый ущерб, связанный с доделкой и переделкой объектов, составляет порядка 500 млн руб.

Оперативно получить комментарии в АО ЦЭНКИ “Ъ” не удалось. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте организации, в ноябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков запустили технологическое оборудование для проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой» на комплексе водозаборных сооружений, предназначенном для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жилищного фонда и котельной города Циолковский. Тогда же отмечалось, что на космодроме Восточный работает водозаборное сооружение, предназначенное для снабжения водой стартового и технического комплексов ракеты-носителя «Союз» для хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. Строительство же остальных водозаборов, отмечалось в сообщении, заканчивается.

Юрий Сюн