На следующей неделе NASA озвучит новое открытие на Луне

22.10.2020, 13:17, Разное

Американское агентство NASA готовится к заявлению, связанному с новым открытием на Луне. Его озвучат в рамках пресс-конференции, которую представители исследовательского учреждения проведут на следующей неделе.

Ученые полагают, что информация, которую удалось получить при помощи использования стратосферной обсерватории SOFIA, будет использована при изучении далекого космоса. Обсерватория ведет наблюдение исключительно в инфракрасном диапазоне, поэтому находка может быть связана с явлением, которое человеческий глаз различить не в состоянии.

Пресс-конференция пройдет 26 октября в 19:00 по московскому времени. Кроме информации о новом открытии на Луне исследователи расскажут о миссии «Артемида». В рамках данной программы осуществляется подготовка к отправке первой женщины на спутник Земли в 2024 году.