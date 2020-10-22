Никита Малинин обвинил судей шоу «Ледниковый период» в предвзятости

22.10.2020, 13:17, Разное

Певец Никита Малинин обвинил в предвзятости жюри популярного телепроекта «Ледниковый период», который выходит в эфире «Первого канала». Артист также признался, что у него имелись конфликты с партнершей Татьяной Тотьмяниной, когда он участвовал в шоу.

Никита Малинин дебютировал на льду 13 лет назад. В само же проекте «Ледниковый период» ему не удалось продержаться долго. В целом на шоу артист попал случайно: за три дня до его старта с ним связались организаторы и предложили участвовать, поскольку предыдущий партнер Тотьмяниной отказался.

За несколько дней Никита Малинин стал на коньки. Непрофессионализм и неопытность повлияли на отношения певца с партнершей. На тот момент Тотьмянина являлась действующей чемпионкой. Она относилась к Никите Малинину не как к человеку, который пришел в проект за три дня до первого проката. Спрос с него был как с профессионального фигуриста. На данной почве возникали конфликты.

Несмотря на то, что со временем в паре наладились отношения, ей не удалось дойти до финала. Сам же артист сразу понял, что ему не достанется победа, поскольку чувствовал предвзятость со стороны жюри.

После завершения шоу исполнитель больше не надевал коньки. В то же время он признался, что сейчас был бы готов попробовать начать кататься снова.