 

Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск

22.10.2020, 13:08, Новости дня

Спецслужбы РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае речь идет о судьбе внешней разведке. И в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и по работе специальных служб. Поэтому происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, обмен визитами, обмен контактами, поэтому это совершенно нормальное взаимодействие в рамках Союзного государства», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Я еще раз повторяю, что настолько обширное идет взаимодействие. Причем это никак не связано с событиями в Белоруссии, это взаимодействие, оно имело место и раньше, что совершенно необязательно именно все события, именно все контакты анонсируются», – ответил Песков на вопрос, почему встреча Нарышкина с главой Белоруссии Александром Лукашенко не была анонсирована.

На вопрос о том, почему поехал именно глава Службы внешней разведки, Песков сообщил, что «по линии службы внешней разведки тоже происходит обмен контактами».

«Я не могу вам сказать… все-таки это достаточно такие чувствительные области работы и сотрудничества, поэтому это, конечно, не может быть общественно доступной информацией», – ответил Песков на просьбу раскрыть повестку встречи.

Напомним, ранее в четверг Нарышкин прибыл в Минск на встречу с Лукашенко.



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