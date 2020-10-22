Программу льготной ипотеки решили продлить

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22.10.2020, 12:01, Новости дня

Правительство рассмотрит поправки в действующее законодательство для продления льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин заявил, что в четверг «в повестке заседания правительства вопрос, который касается миллион людей», передает РИА «Новости».

«Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», – сказал премьер.

Он напомнил, что изначально программа была рассчитана до 1 ноября, она хорошо себя зарекомендовала, ею воспользовались многие семьи. Кроме того, программа помогла поддержать строительную отрасль.

«Сегодня рассмотрим необходимые для этого поправки в законодательство», – добавил Мишустин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил на совещании правительства России, что продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года позволит улучшить жилищные условия 600 тыс. семей, передает ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках будет продлена как минимум до середины 2021 года.



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