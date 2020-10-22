В Кремле отреагировали на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
22.10.2020, 13:08, Новости дня
Москва сожалеет в связи с новыми безосновательными обвинениями США в адрес РФ во «вмешательстве» в президентские выборы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«С сожалением можем это прокомментировать», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Он уточнил, что обвинения «сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны».
Представитель Кремля отметил, что новые обвинения США в адрес РФ – это дань внутриполитическим процессам, связанным с приближением президентских выборов.
Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. Он подчеркнул, что эти данные могут использоваться для внесения «хаоса и подрыва доверия к выборам».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет