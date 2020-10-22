 

Юлия Такшина рассказала о съемках с Евгенией Лозой в новой мелодраме

22.10.2020, 12:53, Разное

Актриса Юлия Такшина пояснила своим поклонникам в микроблоге Instagram о премьере с ее участием на телеканале Dомашний. Артистка театра и кино снялась с Евгенией Лозой, Артемом Карасевым и Владимиром Колгановым в мелодраме под названием «Три истории любви».
По словам Юлии Такшиной, подобрался отличный актерский состав. Ей было максимально комфортно работать не только с Евгенией Лозой, но и с остальными главными актерами картины. В мелодраме несколько сюжетных линий, которые пересекаются, поэтому зрителям будет интересно наблюдать за героями. Актриса сыграла телеведущую Веру, которая работает вместе с Валентином в исполнении Артема Карасева. Она решила, что коллега – идеальный претендент на роль ее мужа, поэтому начала с ним флиртовать. Вскоре у пары начинаются отношения, которые в дальнейшем могут закончиться свадьбой. Однако на горизонте появляется экс-возлюбленная Валентина. Светлана делает все для того, чтобы торжество не состоялось.

Как пишет издание «ГлобалМСК», Юлия Такшина рассказала, что после окончания съемок она поддерживает отношения с актерами мелодрамы. Они активно отслеживают жизни друг друга с помощью соцсетей и общаются. Актриса призналась, что ее беспокоит ситуация с пандемией. Пока у артистки есть съемки, но она осознает, что вскоре работа может опять остановиться. Ежедневно вводятся различные ограничения и переносятся массовые мероприятия, в том числе, и спектакли в театрах.



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