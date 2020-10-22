В РФ оценили требования США по заморозке ядерных арсеналов

22.10.2020, 12:48, Новости дня

США ищут предлог, чтобы отклонить российскую инициативу по продлению договора СНВ-3. При этом РФ идет на встречу американцам, фактически замораживая свой арсенал тактического ядерного оружия, который не попадает под действие договора. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя требование Вашингтона включить механизм проверки в возможное соглашение о временной заморозке ядерных арсеналов.

«Требование ввести дополнительные механизмы равносильно желанию не подписывать это соглашение. Согласование любых мер проверки – это длительный процесс, который требует взаимодействий технических экспертов», – сказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

По его мнению, «логика российских предложений состоит в том, чтобы продлить соглашение в его сегодняшнем виде, а дальше уже договариваться по содержательным вопросам». Со стороны США, напротив, можно наблюдать лишь «поиск предлога, чтобы отклонить российскую инициативу».

О том, что США лишь «затягивают решение вопроса», говорит и член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. «На сегодняшний день нет никаких сомнений, что технические средства разведки США и РФ способны контролировать соблюдение договоренностей в области стратегических наступательных вооружений без какой-либо верификации на местах. Значит, мы наблюдаем политические игры», – сообщил он газете ВЗГЛЯД.

Эксперт считает, что, отказываясь от введения дополнительных мер проверки, РФ все же идет навстречу США. «Мы фактически признаем, что замораживаем свой арсенал тактического ядерного оружия, который не попадает под действие договора СНВ-3. В этом мы идем на встречу американцам, которые хотят ввести дополнительные требования», – заключил Мураховский.

Напомним, в четверг спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что возможное соглашение о временной заморозке ядерных арсеналов РФ и США должно включать механизм проверки.

«Это одна из тех областей, которую нам действительно нужно вместе проработать и согласовать. РФ заявила, что не согласна на дополнительные меры. Проверка не является дополнением к контролю над вооружениями. Это неотъемлемая часть, фундаментальная часть любого соглашения по контролю над вооружениями, она всегда была таковой», – приводит слова Биллингсли ТАСС.

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выступил с утверждением, что РФ якобы согласилась на заморозку численности ядерного арсенала. После этого спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями заявил, что США не намерены продлевать ДСНВ (СНВ-3) без выполнения обозначенных Вашингтоном условий.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

В прошлую среду глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для РФ условий по продлению СНВ-3.