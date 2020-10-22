Космические силы США заявили о создании первого полевого командования

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22.10.2020, 12:48, Новости дня

Космические силы США заявили о создании первого из трех запланированных полевых командований, сообщил глава командования космическими силами генерал Джеймс Дикинсон.

В декабре 2019 года в США были созданы космические силы. В доктринальных документах командования говорится, что в случае необходимости космические силы США могут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве.

Как сообщается, штаб-квартира командования космическими операциями (SpOC) будет располагаться на базе ВВС Петерсона в штате Колорадо. Церемония открытия состоялась 21 октября.

«Учреждение командования космическими операциями добавляет мощи нашему коллективному боевому потенциалу в космосе…. Не сомневайтесь, мы лучшие в мире в космосе. С появлением командования космическими операциями мы еще больше нацелены на более эффективное использование боевых возможностей», – передает РИА «Новости» слова Дикинсона.

Сообщается также, что США учредят еще два полевых командования – космическими системами, которое будет отвечать за разработку, приобретение и поддержание систем, а также командование по учебной подковке и готовности.

Космические силы США были созданы 20 декабря 2019 года. Командующим Космического командования США в январе 2020 года был назначен Джон Реймонд, который заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе.



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