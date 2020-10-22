За симпатиями американцев кандидаты на пост президента США идут в рестораны быстрого питания

22.10.2020, 12:45, Новости дня

Для того чтобы стать ближе к народу, американские политики часто показывают любовь к фастфуду, который считают простой народной пищей, нынешние кандидаты на пост президента США Джо Байден и Дональд Трамп не исключение, пишет The Washington Post. Тем не менее, как отмечает издание, зачастую, пытаясь таким образом заработать поддержу избирателей, политики лишь играют на публику.



Reuters

Десятилетиями сети ресторанов быстрого питания в США служили площадками для политической агитации, от бывшего президента Рональда Рейгана, который в рамках предвыборной кампании в 1984 году пришёл за голосами избирателей в McDonald’s, до бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни, который в день выборов в 2012 году заглянул в ресторан сети Wendy’s.

Как пишет The Washington Post, не упускает шанс показать себя «настоящим обывателем» и стать ближе к народу и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Так, на прошлой неделе Байден рассказал, как отпраздновал Национальный день десерта.

На своей страничке в Twitter демократ опубликовал видео из Dairy Queen, на котором переворачивает фирменный десерт, как это делают сотрудники сети ресторанов быстрого питания, чтобы показать, что в отличие от обычного мороженого он не выпадает из упаковки. Как отмечает издание, пост Байдена снискал поддержку у поклонников Dairy Queen.

При этом кандидат в президенты не впервые отправляется за симпатиями американцев в рестораны, предлагающие посетителям фастфуд. В марте после митинга в день праймериз Демократической партии Байден и бывший конгрессмен Бето О’Рурк отправились в популярную сеть ресторанов быстрого питания в Техасе Whataburger.

Сам О’Рурк регулярно ходил в Whataburger в ходе своей агитационной кампании, когда претендовал на место кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года. Кто-то даже счёл логотип кампании конгрессмена подозрительно похожим на упаковку кетчупа этой сети ресторанов.

Однако, как отмечает The Washington Post, ни один американский политик не использовал фастфуд чаще и эффектнее, чем действующий президент. В рамках кампании 2016 года Дональд Трамп неоднократно выкладывал в социальные сети фотографии с едой из McDonald’s и KFC. На протяжении почти четырёх лет на посту главы государства Трамп также регулярно привлекал к себе внимание фастфудом, любовь к которому, по словам бывшего советника президента Келлиэнн Конуэй, «совпадает с его аутентичностью».

Тем не менее издание полагает, что подобное «весьма специфическое представление американской аутентичности» работает не всегда.

В частности, в 2015 году республиканец Джеб Буш дал первое телевизионное интервью в качестве одного из кандидатов в президенты США в ресторане Dairy Queen в Айове. Однако вместо того чтобы заказать фирменный десерт сети или столь любимые американцами куриные стрипсы, Буш попросил напиток на основе апельсинового сока, который счёл более полезным.

В ходе интервью политик также не стал вести свойственную таким местам непринуждённую беседу, сосредоточившись на теме возобновляемых источников топлива и диете, которая помогла ему похудеть. В итоге, какими бы ни были причины, на праймериз в штате Буш стал лишь пятым, а через три недели и вовсе выбыл из президентской гонки.

В рамках предвыборной гонки 2004 года избиратели также не смогли простить бывшему госсекретарю США Джону Керри тот факт, что в одном из ресторанов сети Wendy’s в Филадельфии, где очень популярны «чизстейки», политик попытался заказать сэндвич со «швейцарским сыром».

Как отмечает The Washington Post, ирония заключается в том, что в обоих случаях Керри и Буш на самом деле оставались верны себе. Хотя американцы утверждают, что хотят видеть политиков такими, какие они есть, когда дело доходит до их пристрастий в еде, жители США в основном хотят видеть, что эти политики живут, как обычные люди, даже если это лишь игра на публику.