 

Из-за пандемии в интернете стало меньше свободы и больше «цифрового суверенитета»

22.10.2020, 12:45, Новости дня

Пандемия коронавируса негативно отразилась на свободе в интернете, пишет Der Standard со ссылкой на исследование американской правозащитной организации Freedom House. Многие правительства использовали нынешний кризис для усиления наблюдения за гражданами и ограничения их прав. К тому же в мире наметилась тенденция к укреплению «цифрового суверенитета», отмечает австрийское издание.


Reuters

Из-за пандемии коронавируса свобода в интернете сильно пострадала, пишет Der Standard. В исследовании американской правозащитной организации Freedom House говорится, что многие правительства используют нынешний кризис для усиления наблюдения за гражданами и ограничения их прав.

К примеру, в очень многих приложениях, созданных для борьбы с коронавирусом, пользовательские данные недостаточно защищены. В Индии такая программа напрямую перенаправляет правительству сведения о местоположении человека. В других странах пользователи должны отправлять властям селфи, чтобы доказать, что они находятся дома и не нарушают карантин. Но и наблюдение за местоположением с использованием данных мобильной связи стало огромной проблемой.

К тому же в мире наблюдается значительное усиление цензуры, отмечают в Freedom House. Пекин составил список из тысячи слов, связанных с коронавирусом, которые автоматически удаляются из интернета. То же самое происходит и с безобидными вопросами по поводу болезни и пандемии. В 45 из 65 стран журналисты или обычные граждане подвергались юридическому преследованию, потому что публиковали в сети материалы про коронавирус.

Также в мире наметилась тенденция к укреплению «цифрового суверенитета», продолжает издание. Правительства хотят оградить свой интернет от остального мира. Это планируют сделать Россия, а также Иран. Но и Европа изолируется. Летом Европейский суд отменил действие «Щита конфиденциальности» между ЕС и США. Соглашение предусматривает обеспечение достаточного уровня безопасности персональных данных в тех странах, с которыми Евросоюз ими обменивается, объясняет Der Standard.  



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