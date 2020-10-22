Эхо холодной войны — «Пять глаз» Запада устремили взор на Китай

22.10.2020, 12:45, Новости дня

Разведывательный альянс западных государств под названием «Пять глаз» столкнулся с необходимостью расширить список стоящих перед ним задач в свете роста угрозы со стороны Китая, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, в новых реалиях все разведданные, собранные этой структурой, будут рассматриваться с точки зрения противостояния Китаю — как это было уже во времена холодной войны с СССР.



Reuters

Главный разведывательный альянс Запада под названием «Пять глаз» оказался вынужден расширить список стоящих перед ним задач, так как все его члены — от США до Австралии — столкнулись с Китаем и в этом контексте испытывают всё возрастающую нужду в разведданных обо всём, начиная с коронавируса и заканчивая торговлей детьми, пишет Bloomberg.

По мере роста напряжённости в отношениях между Западом и Пекином «Пять глаз», который состоит из США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, также столкнулся с просьбами новых стран дать им возможность вступить в организацию.

Беспокойство западных стран насчёт Китая пересилило даже сомнения Дональда Трампа в собственных спецслужбах, в то время как лидеры пяти стран пытаются противостоять напору Пекина. Хотя когда-то Запад на угрозы со стороны Пекина реагировал с осторожностью, многие западные политики теперь решили, что борьба с Китаем всё же стоит свеч. Более того, эксперты считают, что данные события могут изменить саму суть шпионского ремесла в долгосрочной перспективе.

«Это означает, что разведданные, собранные по всему миру, всегда будут рассматриваться под китайским углом; в этих данных всегда будут искать следы китайской угрозы, так же как когда события в Анголе рассматривали сквозь призму Советского Союза, — отметил международный директор Королевского института оборонных исследований Джонатан Эял. — В этом отношении это своего рода возвращение к холодной войне».

В отличие от секретных агентов из фильма «Миссия невыполнима» альянс «Пять глаз» не располагает ни собственным аппаратом, ни штаб-квартирой. Эта организация скорее похожа на неформальную сеть, объединяющую такие ведомства, как АНБ США, британский Центр правительственной связи и австралийскую Секретную разведывательную службу.

По словам источников, знакомых с ситуацией, партнёрство союзников стало значительно глубже по сравнению с более ранним форматом, в рамках которого альянс уделял главное внимание обмену данными радиоразведки. Вместо этого «Пять глаз» движется в сторону некоего форума, на котором решается широкий спектр проблем. Кроме того, не так давно главы МВД членов организации, включая генпрокурора США Уильяма Барра, обсудили тему сексуального насилия над детьми в сети и «активность враждебных государств».

Расширение повестки дня этого неформального альянса говорит о том, насколько Запад беспокоят действия Китая. Хотя торговая война Трампа с Китаем и была одной из главных тем его первых двух лет на посту президента, напряжённость между Пекином и другими членами «Пяти глаз» в последнее время также росла. В частности, это нашло своё отражение в давлении ряда западных стран на китайскую компанию Huawei и её планы по прокладке сетей 5G.

Китай, по словам бывшего советника премьер-министра Канады по национальной безопасности Ричарда Фаддена, теперь является «общепризнанной угрозой как для всех членов «Пяти глаз», так и для Запада в целом».

Тем не менее значительному усилению и расширению этой неформальной организации мешает целый ряд факторов. «Чем больше состав, тем больше агентства будут беспокоиться насчёт защиты своих собственных источников и методов», — полагает экс-сотрудник ЦРУ Рэнди Филлипс.

Бывший аналитик ЦРУ и специалист по Китаю Крис Джонсон, отметил, что «Пять глаз» — это удобный политический инструмент для правительств в тех случаях, когда у них есть общие интересы, однако усомнился в том, подходит ли эта структура для решения более традиционных политических вопросов.

С ним в целом согласен бывший замминистра обороны Австралии по вопросам стратегии и разведки Хью Уайт. «Я очень скептически отношусь к идее, что партнёрство, которое давало так много и на протяжении такого долгого времени в плане радиоразведки, может быть перепрофилировано ради ответа на китайский вызов», — сообщил он.

Более того, хотя действия Китая и привлекли внимание Запада, здесь также всё не так просто, так как ряд государств, в частности Новая Зеландия и Великобритания, пытаются подойти к этой проблеме с максимальной деликатностью. При этом на недавней встрече с британскими дипломатами глава МИД Великобритании Доминик Рааб отметил, что Лондон очень осторожно относится к перспективе встрять в холодную войну между Пекином и Вашингтоном.

Однако сторонники «ястребиной» политики по отношению к Китаю указывают на то, что подобный исход может быть неизбежен. «Китай стал тем клеем, в котором мы нуждались, — считает Эял. — С начала года, с самого начала пандемии поведение Китая выглядело настолько вопиющим, настолько откровенно враждебным и оскорбительным для политиков, что оно всех сблизило».