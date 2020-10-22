 

Мнение: Помощь “Деду”

22.10.2020, 12:30, Разное

В рамках информационной поддержки.
Ополченцу Николаю Юрченко (позывной "Дед") необходима помощь в приобретении протеза руки.

Снова обращение из Донбасса от бойца. Николай Юрченко, позывной «Дед», держится, стиснув зубы. Боевой путь — с Афганистана (Кандагар, ДШБ). Видя зверства нацбатов Киева в Донбассе, снова встал в строй. Имеет ряд наград. В ходе выполнения б/задачи 18.02.2017 г. тяжело ранен — прямое попадание ПТУР (оторвало руку, получил множественные осколочные ранения, тяжелую контузию). Изуродовано лицо. Правую руку удалось спасти. 3 дня комы. Долгое время восстанавливался. «Афганец» не пал духом, вернулся в строй, продолжает служить. В связи с отсутствием руки выполняет лёгкие задачи, но душа рвется в бой, ведь враг — на окраине его родного города и планомерно уничтожает его. Помочь Николаю некому, по хозяйству приходится справляться самому.

«Афганец» Юрченко нуждается в биометрическом протезе, но на него ему не заработать. Просьба внести посильную лепту в сбор средств на заказ долгожданного протеза.

Карта Сбер на имя Анжела Б.
5336 6903 2557 1513
Спасибо всем неравнодушным!
Русские своих не бросают!

Помощь и перепост приветствуются!

Источник: Colonel Cassad



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