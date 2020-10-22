Под окнами дома Зеленского прошли протесты

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22.10.2020, 12:23, Разное

Продление ареста подозреваемым в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета вызвало шквал возмущения украинских националистов. Причем дело не в том, что они уверены в невиновности задержанных. Наоборот, большинство радикалов не сомневаются, что расправу над публицистом устроили именно эти люди. И именно поэтому они выступают на стороне обвиняемых.

В результате в Киеве прямо под окнами дачи президента Украины Владимира Зеленского начались беспорядки, передает Пятый канал. Здание пришлось взять под усиленную охрану, а самых агрессивных радикалов пришлось задержать.



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