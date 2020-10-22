Под Москвой студента из Камеруна обокрали на миллион рублей

22.10.2020, 12:23, Разное

В полицию обратился 25-летний студент из Камеруна. Он рассказал, что на автовокзале у него украли два чемодана с личными вещами, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Общую сумму ущерба он оценил в миллион рублей.

Благодаря записям с камер наружного наблюдения подозреваемых удалось установить и оперативно задержать в подмосковных Люберцах. Похищенные вещи вернули молодому человеку, а злоумышленников арестовали.