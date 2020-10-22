Кабмин Украны утвердил проекты об изменении границ семи городов – Мокан
22.10.2020, 12:20, Новости дня
Правительство Украины 21 октября утвердило семь проектов постановлений об изменении и установлении границ населенных пунктов. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Василий Мокан.
Речь идет о следующих населенных пунктах:
Овруч Житомирской области;
Рогатин Ивано-Франковской области;
Городок Хмельницкой области;
Рубежное Луганской области;
Арциз Одесской области;
Великие Мосты Львовской области;
Шпола Черкасской области.
По словам Мокана, границы этих городов ранее не были установлены и юридически закреплены, это мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития.
https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/404971910895787
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