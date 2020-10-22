Кабмин Украны утвердил проекты об изменении границ семи городов – Мокан

22.10.2020, 12:20, Новости дня

Правительство Украины 21 октября утвердило семь проектов постановлений об изменении и установлении границ населенных пунктов. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Василий Мокан.

Речь идет о следующих населенных пунктах:

Овруч Житомирской области;

Рогатин Ивано-Франковской области;

Городок Хмельницкой области;

Рубежное Луганской области;

Арциз Одесской области;

Великие Мосты Львовской области;

Шпола Черкасской области.

По словам Мокана, границы этих городов ранее не были установлены и юридически закреплены, это мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/404971910895787