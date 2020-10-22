В день выборов студия Шустера проведет экзит-полл. Планирует опросить “минимум половину страны”

22.10.2020, 12:20, Новости дня

Команда журналиста Савика Шустера проведет экзит-полл в день местных выборов в Украине, 25 октября. Об этом Шустер рассказал в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

На странице Шустера в Facebook сообщается, что экзит-полл станет совместным проектом студии Шустера и телеканала “Украина 24”, его проведут с помощью инструментов социологической компании Liberty Report.

“Я должен произнести слова благодарности телеканалу “Украина 24″, который понял наший серьезный подход к экзит-поллам. Экзит-поллы – это ведь тоже такая, сомнительная вещь. Вернее, она не всегда правильная. Мы видим многие страны, где проходят экзит-поллы, а потом результаты не совсем соответствуют экзит-поллам. Мы это делаем уже на протяжении как минимум 10 лет, и все экзит-поллы, которые мы проводили с нашими социологами, были правильными. Это можно проверить”, – сказал Шустер.

Он отметил, что не не хотел делать “проходную программу” в день выборов.

“Мы сказали, что если делать ночь выборов, по-настоящему, по серьезному, то, конечно же, необходимо сразу дать людям понимание, что произошло – и на уровне мэров, и на уровне партий. Мы сказали [телеканалу]: “Мы готовы делать такой проект”. Это проект, по большому счету. В ночь выборов не может быть какая-то проходная программа: пришли люди, поболтали, непонятно зачем. А мы считаем, что мы должны говорить на основании чего-то серьезного и вполне достоверного. Поэтому, думаю, в воскресенье мы сразу покажем картину: люди увидят победителей и побежденных и поймут, что – я так думаю – ситуация в стране очень сильно изменилась”, – отметил журналист.

Экзит-полл пройдет в 10 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Николаеве, Ужгороде, Черновцах, Мариуполе и Кривом Роге.

Скриншот: Shuster online / YouTube

“[Мы опросим] как минимум половину страны. Это будет огромное количество избирателей. Огромное!” – сказал журналист.

Программа “Ночь выборов с Савиком Шустером” на телеканале “Украина 24” начнется в 19.30. Результаты экзит-поллов, по словам Шустера, начнут обнародовать в 20.01.

Местные выборы пройдут на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Согласно результатам исследования Социологической группы “Рейтинг”, которое проводили 16–19 октября, в Украине сформировалась пятерка партий-лидеров на местных выборах: это “Слуга народа”, за которую готовы проголосовать 16,7% тех, кто определился и придет на выборы, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (13,5%), “Европейская солидарность” (13,2%), “Батьківщина” (8,6%) и “За майбутнє” (7,4%). Остальные партии, по данным социологов, пользуются поддержкой менее 5% респондентов.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube