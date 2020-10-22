 

Японские ученые: Ношение масок снижает риск заражения коронавирусом на 80%

22.10.2020, 12:17, Разное

Ношение хирургически масок в ряде случаев позволяет снизить угрозу проникновения коронавируса в организм на 80%. Однако в понлой мере опасность заражения не устраняется. К соответствующему выводу пришли сотрудники Токийского университета после проведения уникального эксперимента.
Авторы научной работы разместили головы импровизированных манекенов со специально подготовленными датчиками. Расстояние между ними составляло полметра. Один из манекенов вдыхал воздух, а второй выбрасывал в него частицы коронавируса вместе со слюной, при этом имитировалось легкое покашливание.

Поглощение COVID-19 сокращалось на 17% при задействовании на вдыхающей голове тканевой маски. Показатель составил 47%, когда применялась хирургическое трехслойное средство защиты. При надевании респиратора типа N95 поглощение сокращалось почти на 80%. Б
Использование данного средства защиты значительно сокращало количество частиц вируса, попадающих внутрь. Однако полностью угроза заражения не пропадала.

Подобный эксперимент исследователи провели впервые. Его результаты в очередной раз подтвердили важность ношения масок.



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