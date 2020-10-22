Мнение: Чем может обернуться призыв Папы Римского?

22.10.2020, 12:15, Разное

Никогда не был гомофобом, вполне терпимо отношусь к ЛГБТ, но призыв Папы Римского Франциска легализовать однополые браки сильно озадачил…

Этот призыв прозвучал в документальном фильме «Франциск», который показали во время Римского кинофестиваля. Глава католической церкви говорит, что гомосексуалы — дети божьи и у них есть право на семью. Никто не должен быть изгнанным или чувствовать себя несчастным из-за этого. Папа Римский подчеркнул, что необходимо принять конкретные законы, которые позволят людям, идентифицирующим себя как ЛГБТ, заключать гражданский союз.

Что меня сильно озадачило. Повторюсь, я терпимо отношусь к ЛГБТ, и не против однополых браков, но призыв Папы Римского Франциска – по-моему, похож не только на призыв легализации однополых браков, но и на популяризацию таких браков. А это уже чересчур. В России это чревато, потому что это прямо противоречит конституции страны. Опасаюсь, как бы в Россиии этот призыв Папы Римского не вылился в гонения не только ЛГБТ, но и всех католиков.

Или мои тревоги напрасны?

Фотография отсюда