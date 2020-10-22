Мнение: Конь с копытом по лбу: кого и за что на фреске Рафаэля

22.10.2020, 12:10, Разное

Станцы Рафаэля в Ватикане – один из самых знаменитых фресковых циклов Ренессанса. В этих комнатах много сцен, и самая знаменитая, наверно, "Афинская школа".

А что изображено на этой?

Это одна из четырех фресок в зале, называющемся «Станца д'Элиодоро».

Фреска главная, давшая название залу (три другие — «Месса в Больсене», «Освобождение Святого Петра из темницы» и «Встреча Льва Великого с Аттилой»). На фреске изображен Элиодоро — это итальянское произношение имени Илиодор/Гелиодор.

Кто такой был Илиодор и за что его здесь бьют?

В данном фрагменте Илиодор лежит на полу рядом с горшком золота. Всадник топчет его копытами, а еще два юноши замахиваются на него розгами. Человек в зеленом жилете (за конем) пытается вынести из Храма сундук с казной, остальные люди в том же углу — слуги Илиодора, им тоже достается.



Илиодор (так в синодальном переводе Библиии; обычные историки дают транскрипцию "Гелиодор") был придворным царя Селевка IV из династии Селевкидов. Это было Сирийское царство, и тогда, во 2-м веке до н.э. оно владело, в частности, Израилем. (Что иудеев, разумеется, очень возмущало).

В какой-то момент царю понадобились деньги. Кстати, отец его, Антиох III Великий, в аналогичной ситуации последовал древней мудрости "грабь чужие храмы!", и решил забрать сокровища из храма Бела в Элимаиде (на побережье Персидского залива). Местным жителям эта смекалка не понравилась, и они убили царя и всю его охрану.

Итак, 12 лет спустя деньги понадобились его сыну, новому царю (кажется, с теми же целями, контрибуций римлянам). И царь Селевк послал своего придворного Илиодора в Иерусалим (видимо, послал из своей столицы — Антиохии, современной турецкой Антакьи). Илиодор должен был выгрести золото из Иерусалимского храма. Вы, надеюсь, понимаете, какое неслыханное святотатство это было.

Первосвященник сказал Илиодору, что так делать не надо, граждане высыпали на улицы города в возмущении. Но приезжему сирийцу было наплевать на этот странный народишко, подвластный его владыке.

На этом фрагменте фрески первосвященник молится Господу, прося его избавить от этой напасти. Прекрасные, залитые золотом своды на фоне символизируют Иерусалимский храм (на самом деле отнюдь не напоминавший классической стилистикой московское метро).



Поскольку записана данная история в ветхозаветной 2-й книге Маккавеев, то кончится все для Илиодора нравоучительно плохо, а для Храма, понятное дело, хорошо.

Как только он, грязный язычник, причем при оружии, зайдет в сокровищницу Храма с целью конфискации, сначала:

а) …Господь отцов и Владыка всякой власти явил великое знамение: все, дерзнувшие войти с ним, быв поражены страхом силы Божией, пришли в изнеможение и ужас, ибо явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом: быстро несясь, он поразил Илиодора передними копытами, а сидевший на нем, казалось, имел золотое всеоружие…

Эжен Делакруа. Изгнание Илиодора. 1856-61



б) …Явились ему и ещё другие два юноши, цветущие силою, прекрасные видом, благолепно одетые, которые, став с той и другой стороны, непрерывно бичевали его, налагая ему многие раны….

Бернардо Каваллино. Ок. 1650. ГМИИ



На фреске Рафаэля эти ангелы с хлещущими орудиями только подлетают.



Все оставшиеся персонажи, в левой половине фрески, не имеют к сюжету ровно никакого отношения. Кроме того, что человек в красном, в кресле — папа Юлий II, оплачивал Рафаэлю эту работу. Три молодых человека в левом углу, с отчетливо узнаваемой осанкой Свидетеля из Фрязина, которые несут носилки с креслом папы — предположительно автопортрет Рафаэля и портреты его друзей Маркантонио Раймонди и Бальдассаро Перуцци.



Но я вернусь к развитию библейской истории. Илиодор после порки небесными существами не умер, но чувствовал себя очень плохо, лежал, не поднимаясь. Первосвященника попросили помолиться за него, и тот, опасаясь также, что пославший его царь решит отомстить евреям, так и сделал. Выздоравливающему Илиодору два юноши явились снова, но бить не стали, а просто крепко накрепко сказали быть благодарным первосвященнику, иудеев не обижать, Храм не грабить.

После этого Илиодор вернулся к царю и отчитался о провале операции.

Селевк сказал ему: "ну ок, кого тогда послать за иерусалимским золотом вместо тебя?

Илиодор: "кому смерти желаешь, или просто всяких неприятностей со здоровьем, того и посылай!"

На этом рассказ Ветхого Завета заканчивается.

Но то, что осталось за кадром, намного интересней (и важней).

Монета Селевка IV



Следующее, что мы узнаем, на сей раз уже от античных историографов, это то, что

Илиодор взял и убил своего царя Селевка!

Осмелюсь предположить, что Селевк все-таки настаивал на том, чтобы Илиодор вернулся в Иерусалим и доделал свою работу, чего последнему (учитывая убедительность доводов золотого всадника с товарищами) очень не хотелось.

Илиодор (теперь, поскольку это уже не библейский персонаж. а историческое лицо из хроники, правильней писать уже Гелиодор) назначил себя регентом при малолетнем сыне убитого Селевка. Но долго не засиделся: в страну прибыл брат убитого, Антиох IV Эпифан, и разогнал все это безобразие. Гелиодора убили, как именно, не известно.

Но это еще не все.

Бюст Антиоха IV Эпифана



Новому Антиоху тоже нужны деньги. И примерно через 7 лет после записанного в Книге Маккавеев чуда, в 169 г. до н.э. он приходит в Иерусалим со всем войском и совершенно спокойно грабит Храм. (Никаких запретительных чудес ему не является).

В Храме он ставит богомерзкий алтарь Зевса Олимпийского. Евреев это, само собой, раздражает, и под предводительством членов рода Маккавеев начинается затяжная партизанская Маккавейская война за независимость. Храм они возвращают себе уже через три года, а страну — через сорок, в 129 году до н.э,

***

Вернемся к живописи: помимо Рафаэля, хорошо известны картины на этот сюжет, написанные Франческо Солименой и Эженом Делакруа. Сюжет символизировал неприкосновенность храмового имущества для светских властей, например. Как бы такое предостережение против конфискации церковного имущества (на Генрихе VIII и Екатерине II не сработало, а также на многих других).

Опознать историю на картинах достаточно просто.

Ориентируйтесь на лошадь. Коней внутри интерьеров ведь пишут достаточно редко, обычно их все-таки рисуют под открытым небом.

Если есть лошадь на фоне колонн, и еще два юноши в полупрыжке, с кнутами в руках, это точно будет "Изгнание Илиодора из Храма".

Bertholet Flémal, 1658-62



Илиодору желательно валяться.

Франческо Солимена, ок. 1725



Обычно это барокко, и деталей многовато, но если вглядеться, то можно заметить маркировку места действия: у Рафаэля это, например, менора. А на этой картине сзади, на балконе, стоит светящийся, как в фильме про Индиана Джонса, Ковчег завета, и у него молится первосвященник.

Герард де Ларесс, 1674



Другое Изгнание из Храма (торгующих Христом) — в живописи гораздо популярней.

Но зато там нету лошадок!