 

Стало известно о намерении Boeing создать новый пассажирский самолет

22.10.2020, 12:08, Новости дня

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. обсуждает создание нового пассажирского самолета, пишут американские СМИ.

Издание The Wall Street Journal пишет со ссылкой на информированные источники, что речь идет об узкофюзеляжном самолете на 200-250 пассажиров, передает «Интерфакс».

Таким образом, авиалайнер по своим характеристикам будет располагаться между самой крупной моделью Boeing 737 MAX и широкофюзеляжным 787 Dreamliner.

При этом отмечается, что обсуждения находятся на ранней стадии и могут не привести к программе по разработке нового лайнера.

Вместе с тем Boeing не предлагал новых моделей пассажирских самолетов с 2004 года, когда был представлен Dreamliner, поставки которого начались в 2011 году. Известно, что Boeing давно рассматривал возможность выпуска нового самолета, однако в 2011 году предпочел создать новую модель лайнера 737 – 737 MAX.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов данной модели. Ситуация повторилась в сентябре – производитель не получил ни одного заказа на поставку самолетов.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Директор интерната рассказал о нижегородском стрелке

07.08 / Коронавирус в Турции: местные власти успокаивают туристов

25.06 / Тренер “Урала” Парфенов: плотный график не станет проблемой

23.07 / Глава Союза мусульманок отреагировала на приговор «имаму» за брак с 13-летней

23.09 / Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совбеза ООН – Зеленский

31.07 / Эксперт опроверг рост риска фальсификаций на выборах при многодневном голосовании

28.08 / Начальник «Локомотива» дисквалифицирован из-за оскорбления в матче с «Ахматом»

16.07 / Витренко ушел из “Нафтогазу”

25.09 / Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню

28.07 / Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска