Стало известно о намерении Boeing создать новый пассажирский самолет

22.10.2020, 12:08, Новости дня

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. обсуждает создание нового пассажирского самолета, пишут американские СМИ.

Издание The Wall Street Journal пишет со ссылкой на информированные источники, что речь идет об узкофюзеляжном самолете на 200-250 пассажиров, передает «Интерфакс».

Таким образом, авиалайнер по своим характеристикам будет располагаться между самой крупной моделью Boeing 737 MAX и широкофюзеляжным 787 Dreamliner.

При этом отмечается, что обсуждения находятся на ранней стадии и могут не привести к программе по разработке нового лайнера.

Вместе с тем Boeing не предлагал новых моделей пассажирских самолетов с 2004 года, когда был представлен Dreamliner, поставки которого начались в 2011 году. Известно, что Boeing давно рассматривал возможность выпуска нового самолета, однако в 2011 году предпочел создать новую модель лайнера 737 – 737 MAX.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов данной модели. Ситуация повторилась в сентябре – производитель не получил ни одного заказа на поставку самолетов.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума.