Мнение: Стучать или воровать?

22.10.2020, 12:05, Разное

Автоледи из Белгорода попалась на воровстве тротуарной плитки. Рабочие сложили плитку сложили на улице Щорса, чтобы потом ей же улицу и отремонтировать, а дама подъехала ночью и загрузила плиткой своё авто.

Если вы спросите, почему улица Щорса в Белгороде до сих не переименована, я не смогу вам ответить. Может быть, потому, что хоть товарищ Щорс и имеет весьма плохую репутацию, каких-то задокументированных преступлений за ним всё же не числится. Может быть, потому, что у этой улицы нет исторического названия, как у Малого проспекта Петроградской стороны, носившего в советское время название «проспект Щорса».

Вот видео преступления, выложенное в паблике «Авто Белгород»:

https://vk.com/wall-7265151_2125261

Я не юрист, однако мне кажется, что тут высвечивается статья 158 УК РФ, «Кража», пункт 1. Наказание по этому пункту может быть разным, от небольшого штрафа до двухлетнего лишения свободы.

В комментариях к записи мнения комментаторов разделились. Одни осуждали автора видео, «настучавшего» на хозяйственную даму:

— А вам какое дело? Хочешь жить и не такое пойдешь.

— Автор видео, вы заслуживаете номинацию года «Стукач». Один вопрос. Как живётся вам, не стрёмно самому быть таким, какой есть?

— Забрала свои налоги из казны.

— Если не пойман, почему и нет. Всем можно, а ей нельзя? Все дома чиновников построены таким же образом, только у них попроще, сразу камазами разгрузка.

— Да ничего страшного, не обеднеют, может, быстрей положат.

— Хозяйственная баба.

— Если бы у нас в России были достойные зарплаты, уверена, такого бы не было.

— В России кто ничего не украл, так это только новорожденный ребенок.

— Автор, тебе в лоб этой плиткой. Чтобы меньше стучали. Стукачи достали.

Другие (их было в разы меньше) требовали наказать расхитительницу муниципальной собственности, причём непременно со зверской жестокостью:

— Руки рубить, и сразу перестанут воровать колхозники.

— Как низко. В некоторых странах руки отрубают за такое. Дожила до 40 лет, а ума нет. Ещё, наверное, на выделенки в Белгороде сетует в паблике.

— Вот она крыса!

Третьи возмутились тем, что столь многие одобряют воровство. Завязалась оживлённая перепалка.

Новостей о поимке героине пока что не поступало: видимо, белгородская полиция не сочла дело достаточно интересным. Зато за 20 минут до публикации поста в паблике «Авто Белгород» появилось ещё одно видео: на нём любитель ландшафтного дизайна ворует уже поребрик:

https://vk.com/wall-7265151_2127948

В комментариях, конечно же, уже осуждают «стукача»:

— Вот так бы вы за кем-то другим, кто машинами вывозит и плитку с площади у кого во дворе уложили ходили и снимали. А то герои то бабу снимут, то мужика, и довольны. В сталинские времена цены бы вам не было.

— Автор, ты бы сам украл, если бы была возможность. А так стучать смысла нет.

Как полагаете, коллеги, кто тут прав? На чьей вы стороне?