Мнение: Стучать или воровать?
22.10.2020, 12:05, Разное
Автоледи из Белгорода попалась на воровстве тротуарной плитки. Рабочие сложили плитку сложили на улице Щорса, чтобы потом ей же улицу и отремонтировать, а дама подъехала ночью и загрузила плиткой своё авто.
Если вы спросите, почему улица Щорса в Белгороде до сих не переименована, я не смогу вам ответить. Может быть, потому, что хоть товарищ Щорс и имеет весьма плохую репутацию, каких-то задокументированных преступлений за ним всё же не числится. Может быть, потому, что у этой улицы нет исторического названия, как у Малого проспекта Петроградской стороны, носившего в советское время название «проспект Щорса».
Вот видео преступления, выложенное в паблике «Авто Белгород»:
https://vk.com/wall-7265151_2125261
Я не юрист, однако мне кажется, что тут высвечивается статья 158 УК РФ, «Кража», пункт 1. Наказание по этому пункту может быть разным, от небольшого штрафа до двухлетнего лишения свободы.
В комментариях к записи мнения комментаторов разделились. Одни осуждали автора видео, «настучавшего» на хозяйственную даму:
— А вам какое дело? Хочешь жить и не такое пойдешь.
— Автор видео, вы заслуживаете номинацию года «Стукач». Один вопрос. Как живётся вам, не стрёмно самому быть таким, какой есть?
— Забрала свои налоги из казны.
— Если не пойман, почему и нет. Всем можно, а ей нельзя? Все дома чиновников построены таким же образом, только у них попроще, сразу камазами разгрузка.
— Да ничего страшного, не обеднеют, может, быстрей положат.
— Хозяйственная баба.
— Если бы у нас в России были достойные зарплаты, уверена, такого бы не было.
— В России кто ничего не украл, так это только новорожденный ребенок.
— Автор, тебе в лоб этой плиткой. Чтобы меньше стучали. Стукачи достали.
Другие (их было в разы меньше) требовали наказать расхитительницу муниципальной собственности, причём непременно со зверской жестокостью:
— Руки рубить, и сразу перестанут воровать колхозники.
— Как низко. В некоторых странах руки отрубают за такое. Дожила до 40 лет, а ума нет. Ещё, наверное, на выделенки в Белгороде сетует в паблике.
— Вот она крыса!
Третьи возмутились тем, что столь многие одобряют воровство. Завязалась оживлённая перепалка.
Новостей о поимке героине пока что не поступало: видимо, белгородская полиция не сочла дело достаточно интересным. Зато за 20 минут до публикации поста в паблике «Авто Белгород» появилось ещё одно видео: на нём любитель ландшафтного дизайна ворует уже поребрик:
https://vk.com/wall-7265151_2127948
В комментариях, конечно же, уже осуждают «стукача»:
— Вот так бы вы за кем-то другим, кто машинами вывозит и плитку с площади у кого во дворе уложили ходили и снимали. А то герои то бабу снимут, то мужика, и довольны. В сталинские времена цены бы вам не было.
— Автор, ты бы сам украл, если бы была возможность. А так стучать смысла нет.
Как полагаете, коллеги, кто тут прав? На чьей вы стороне?
Источник: Место для дискуссий
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