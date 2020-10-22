Мнение: Беспомощная угроза

22.10.2020, 12:00, Разное

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН не исключил, что одним из вариантов реакции России на ситуацию в Нагорном Карабахе может стать высадка десанта.

Начнем с того, что Затулин – лицо не уполномоченное, а потому его слова вряд ли могут расцениваться иначе, чем абстрактное мнение чиновника третьего эшелона. Он, конечно, формально не чиновник, а "народный избранник", но в автократиях любая должность – просто шестеренка в общем механизме.

По содержательной части высказанного можно лишь сказать, что уже никакая реакция России не будет своевременной – обострение идет уже месяц, и хотя военные успехи выглядят скромными, это в любом случае уже полноценная локальная война, а потому никакие "десанты" прекратить ее не в состоянии. Что-то предпринимать нужно было в первые дни, а возможно, и часы. Но в силу специфики российского управления, когда верховный главнокомандующий руководит страной из подвала, куда посторонним попасть можно только через две недели карантина, никакая реакция ни на что не может быть своевременной.

Кроме того, Турция уже подстраховалась от любых действий Кремля, сообщив, что в случае официальной просьбы Баку о военной помощи незамедлительно готова послать в Азербайджан войска. Эрдоган, конечно, говорит куда больше, чем делает, но проверять его решимость в Кремле как-то попытались – в октябре-ноябре 15 года, в итоге получили сбитый самолет и позорище на весь мир. Рискнут ли снова проверить готовность Турции продемонстрировать игру на обострение – да вряд ли. И даже неважно – собирается ли Эрдоган на самом деле вводить войска в Азербайджан. В отличие от нашего бесконечно лгущего по любому поводу президента он-то как раз за свои слова отвечает.

В этом смысле ничего важного в казалось бы громком заявлении о неком "десанте" нет. Авантюризм российского руководства, конечно, существенно выше разумного – но в данном случае даже его в расчет можно не принимать.