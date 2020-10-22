Ученые из МИФИ рассказали о способе определения яда в орехах и морепродуктах

22.10.2020, 11:53, Разное

Российские исследователи разработали новейший метод, позволяющий выявлять опасный яд в морепродуктах и орехах. Вещество под названием афлатоксин-B1 способно привести к появлению рака или циррозу печени, также он ответственен за ослабление иммунной системы.

Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» для обнаружения яда связывают афлатоксин-B1 с флуоресцеином при помощи иона цинка. После этого в полученном растворе создается завихрение, позволяющее исследовать оптические спектры, отметил доцент НИЯУ МИФИ Константин Катин.

Впервые афлатоксин-B1 начали исследовать еще в 1961 году, когда он привел к массовой гибели индеек в Великобритании. Данный яд выделяется микроскопическими плесневыми грибами, которые могут находиться в молочных продуктах, специях, сухофруктах, орехах или какао, отмечает «РИА Новости».