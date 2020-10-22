 

Ученые из МИФИ рассказали о способе определения яда в орехах и морепродуктах

22.10.2020, 11:53, Разное

Российские исследователи разработали новейший метод, позволяющий выявлять опасный яд в морепродуктах и орехах. Вещество под названием афлатоксин-B1 способно привести к появлению рака или циррозу печени, также он ответственен за ослабление иммунной системы.
Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» для обнаружения яда связывают афлатоксин-B1 с флуоресцеином при помощи иона цинка. После этого в полученном растворе создается завихрение, позволяющее исследовать оптические спектры, отметил доцент НИЯУ МИФИ Константин Катин.

Впервые афлатоксин-B1 начали исследовать еще в 1961 году, когда он привел к массовой гибели индеек в Великобритании. Данный яд выделяется микроскопическими плесневыми грибами, которые могут находиться в молочных продуктах, специях, сухофруктах, орехах или какао, отмечает «РИА Новости».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Медики рассказали о первой помощи при остеохондрозе

13.09 / Тяжелый пепел

02.07 / «Знай край»

14.08 / Борис Корчевников в эфире «России-1» заинтересовался молодой помощницей депутата

07.07 / Скандалы: «Кадиллак» довел Дениса Бетлея до цугундера

01.09 / Жившие 3 тысяч лет назад в Перу паракасцы не были людьми?

26.08 / Вмешательство в ход выборов будет караться жестче

08.10 / Анастасия Волочкова показала подтянутые ягодицы в полушпагате

22.10 / Война осколков империи

27.07 / Стало известно о романе Григорьева-Апполонова с 20-летней брюнеткой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска