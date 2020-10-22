Айза Долматова рассказала о новом конфликте с бывшим мужем

22.10.2020, 11:53, Разное

Конфликт ведущей и блогера Айзы Долматовой с бывшим мужем Дмитрием Анохиным только набирает обороты. В него пришлось ввязаться нынешнему возлюбленному знаменитости Олегу Майами.

Айза Долматова не скрывает, что у нее имеются проблемы в общении с бывшим мужем Дмитрием Анохиным. Предприниматль никак не оставит ее в покое. На днях один из фанатов поинтересовался в Instagram, смирился ли бизнесмен, что ведущая строит отношения с Олегом Майами. Сама же Айза Долматова заявила, что ей не интересно мнение бывшего мужа.

Сам же Олег Майами попросил Дмитрия Анохина перестать провоцировать ведущую. В ответ пара услышала очередные оскорбления. Блогер сразу же поспешила отметить, что обошлось без драки. По ее мнению, Дмитрий Анохин не может признаться в том, что болен и не умеет нормально общаться с людьми.

На вопрос фолловеров, почему Долматова не снимет не видео поведение экс-супруга, которое можно передать в правоохранительные органы. На это ведущая ответила, что бизнесмен сам сразу же достает смартфон с включенной камерой.