 

Айза Долматова рассказала о новом конфликте с бывшим мужем

22.10.2020, 11:53, Разное

Конфликт ведущей и блогера Айзы Долматовой с бывшим мужем Дмитрием Анохиным только набирает обороты. В него пришлось ввязаться нынешнему возлюбленному знаменитости Олегу Майами.
Айза Долматова не скрывает, что у нее имеются проблемы в общении с бывшим мужем Дмитрием Анохиным. Предприниматль никак не оставит ее в покое. На днях один из фанатов поинтересовался в Instagram, смирился ли бизнесмен, что ведущая строит отношения с Олегом Майами. Сама же Айза Долматова заявила, что ей не интересно мнение бывшего мужа.

Сам же Олег Майами попросил Дмитрия Анохина перестать провоцировать ведущую. В ответ пара услышала очередные оскорбления. Блогер сразу же поспешила отметить, что обошлось без драки. По ее мнению, Дмитрий Анохин не может признаться в том, что болен и не умеет нормально общаться с людьми.

На вопрос фолловеров, почему Долматова не снимет не видео поведение экс-супруга, которое можно передать в правоохранительные органы. На это ведущая ответила, что бизнесмен сам сразу же достает смартфон с включенной камерой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Мнение: Таис Афинская в мировой живописи

25.06 / В России появился новый памятник Сталину

28.06 / Мнение: Американская катастрофа и ее проекция на Россию

09.07 / СМИ: Сергей Лазарев поселился в Сочи в одном номере со своим другом Алексом Малиновским

27.07 / Мнение: Зачем Шнур прилетел в Хабаровск?

28.07 / Судзиловская впервые за долгое время показала подросшего сына: Похож на маму

04.10 / Мнение: Две книги об арт-криминале: моя рецензия

03.07 / Ученые рассказали, чем отличаются летние инфаркты от зимних

18.09 / Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина, Полина Аскери, Борис Белоцерковский и другие на открытии выставки “Теория обратного взрыва”

01.08 / Учёные сообщили новую причину сновидений человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска