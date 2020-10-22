Эксперт оценил действия силовиков при захвате банка в Грузии

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22.10.2020, 11:48, Новости дня

Грузинский эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая, оценивая действия правоохранительных органов страны во время операции по освобождению заложников в Зугдиди в филиале Банка Грузии, отметил, что «на начальном этапе была большая неразбериха, которую затем удалось устранить», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«По-прежнему остаются проблемными такие вопросы, как обеспечение контроля периметра в месте проведения спецоперации. Также проблема – освещение событий СМИ в режиме онлайн (один из заложников говорил, что захватчик ориентировался по прямым репортажам в эфире грузинских ТВ)», – сказал Маисая.

По словам эксперта, «нападение на банк носило криминальный характер с элементами терроризма». «Судя по действиям захватчика, у нег есть опыт службы в спецподразделениях», – отметил эксперт.

«В принципе, правоохранители справились с задачей. Полицейские, которые заменили собой заложников, проявили профессионализм и героизм. Самое главное, спасены все заложники, предотвращена трагедия», – добавил он.

При этом «пока захватчику удается избежать ответственности, он получил деньги и сумел скрыться». Это говорит о том, что он «знает географию региона» и «найти его будет трудно».

Напомним, накануне неизвестный мужчина ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания.

Позже преступник покинул банк с тремя заложниками, удерживая людей в качестве живого щита. Среди них был начальник краевой полиции Автандил Галдава, который вел переговоры. Он заменил собой заложников (изначально злоумышленник захватил 43 человека).

Захватчик скрылся в лесах. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщал, что родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



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