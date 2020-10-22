Россия решила выступить против резолюции США по Сирии

22.10.2020, 11:48, Новости дня

Москва не согласится с резолюцией США против Сирии на основе представленного ранее доклада Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), которую Соединение штаты попытаются внести в Совет безопасности ООН, сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Вчера только в Совет безопасности, в Генассамблею поступил доклад из Гааги, из Организации по запрещению химического оружия, доклад по Сирии, доклад, который мы ожидали. Наш прогноз достаточно непростой, это, скорее всего, мы можем увидеть сразу же переход американцев к тому, чтобы сделать абсолютно неприемлемую резолюцию, проект резолюции по химии на основе этого доклада из Гааги, обращенную против Сирии», – цитирует РИА «Новости» Вершинина.

Он отметил, что РФ не может пропустить и согласиться с этим. По его словам, российские дипломаты будут сейчас «активно работать по столицам, чтобы не дать получить большинство американцам».

Ранее группа по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) возложила ответственность за боевое применение отравляющих веществ в марте 2017 года на сирийские власти.

ОЗХО также заявляла, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. РФ никаких следов этого не обнаружила, в Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» в Думе разыграла перед камерами организация «Белые каски».

Также сообщалось, что Москву шокировали факты подтасовки в результатах расследования инцидента в Думе Миссией по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.