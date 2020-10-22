 

Компания Thermaltake выпустила водоблок Pacific MX1 Plus для процессора

22.10.2020, 11:30, Новости дня

Процессоры Intel и AMD будут выпускать с жидкостной системой охлаждения. В основу ее будет положен водоблок, выпущенный в компании Thermaltake, которая уже провела презентацию нового устройства.

По внешнему виду заметно, что у водоблока есть зеркальная крышка, установленная сверху. Также здесь имеются светодиоды в цветах RGB.

Разработчик указывает, что основание водоблока изготовлено из меди, а внутри его встроен датчик температуры. Рассеивание отобранных у процессоров калорий будет осуществляться по микропластинам. Толщина каждой из них составляет всего 0,15 миллиметра. Производитель пока не сообщает стоимость нового водоблока, хотя обещает сделать это в ближайшее время.



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